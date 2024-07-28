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TRT SPOR CANLI İZLE HD | 28 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
01:07
TRT SPOR CANLI İZLE HD | 28 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!
TRT Spor canlı izle linki Spor dünyasının zirvesi Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni ile birlikte gündemde. Bu akşam gerçekleştirilecek olan görkemli şölen ile Paris Olimpiyat Oyunları saat 20.30'dan itibaren TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii ortak yayınıyla izleyicilerle buluşacak. İşte, 28 Temmuz yayın akışı ile Paris Olimpiyatları TRT SPOR canlı izle ekranında!