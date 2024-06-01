TRT SPOR CANLI İZLE HD 📺 | Filenin Sultanları Güney Kore Türkiye voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle şifresiz burada

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 1 HAZİRAN CUMARTESİ

06:58İstiklal Marşı

07:00TRENDYOL SÜPER LİG EN GÜZEL GOLLER

07:302024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ BREZİLYA - İTALYA (Canlı)

09:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:30Orhan Ayhan'la

10:00YÜZ YÜZE FUTBOL

11:002024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ DOMİNİK CUMHURİYETİ - JAPONYA (Canlı)

12:30EURO 2024 MAGAZİN

13:00ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL ÖZETLERİ

13:15ŞAMPİYONLAR LİGİ DORTMUND ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL ÖZETLERİ

13:30SPOR BÜLTENİ (Canlı)

14:302024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ TAYLAND - ÇİN (Canlı)

16:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

17:00SPOR HAFTASONU (Canlı)

19:00ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL ÖZETLERİ

19:15ŞAMPİYONLAR LİGİ DORTMUND ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL ÖZETLERİ

19:30SPOR BÜLTENİ (Canlı)

20:30Set Sayısı (Canlı)

21:002024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ KORE - TÜRKİYE (Canlı)

22:30Set Sayısı (Canlı)

23:00SPOR BÜLTENİ (Canlı)

00:00AVRUPA STÜDYOSU (Canlı)

02:00FENERBAHÇE TÜM ÖZETLER

04:00GALATASARAY TÜM ÖZETLER

06:00UEFA KONFERANS LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

06:30UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR