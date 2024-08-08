TRT SPOR CANLI İZLE 8 AĞUSTOS 2024: Paris Olimpiyatları TRT Spor canlı yayın ekranında!

TRT Spor canlı izle ekranı Paris 2024 Olimpiyatları kapsamında takip ediliyor. Bugün Türkiye adına voleybol ve boks branşlarında oldukça önemli karşılaşmalar var. Sultanlar final biletini almaya çalışacakken milli boksörümüz Hatice Akbaş ise altın madalya maçına çıkacak. Peki; Türkiye İtalya maçı TRT Spor'da mı, hangi kanalda? İşte, 8 Ağustos TRT Spor canlı yayın akışı...