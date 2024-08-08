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Giriş Tarihi: 08.08.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:18

TRT SPOR CANLI İZLE 8 AĞUSTOS 2024: Paris Olimpiyatları TRT Spor canlı yayın ekranında!

TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları TRT'nin spor kanallarından takip ediliyor. Bugün Filenin Sultanları yarı final mücadelesi veriyor. Türkiye İtalya voleybol maçı için araştırmalar hız kazandı. 8 Ağustos TRT Spor canlı yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Final biletini almak isteyen A Milli Kadın Voleybol takımının yanı sıra Hatice Akbaş da final maçına çıkıyor. İşte, TRT Spor canlı izle HD, kesintisiz...

TRT SPOR CANLI İZLE 8 AĞUSTOS 2024: Paris Olimpiyatları TRT Spor canlı yayın ekranında!

TRT Spor canlı izle ekranı Paris 2024 Olimpiyatları kapsamında takip ediliyor. Bugün Türkiye adına voleybol ve boks branşlarında oldukça önemli karşılaşmalar var. Sultanlar final biletini almaya çalışacakken milli boksörümüz Hatice Akbaş ise altın madalya maçına çıkacak. Peki; Türkiye İtalya maçı TRT Spor'da mı, hangi kanalda? İşte, 8 Ağustos TRT Spor canlı yayın akışı...

TRT SPOR CANLI İZLE 8 AĞUSTOS 2024: Paris Olimpiyatları TRT Spor canlı yayın ekranında!

BUGÜN TRT SPOR'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

TRT Spor ekranlarında olimpiyatlardan çeşitli karşılaşmalar takip edilecekken akşam saatlerinde UEFA Konferans Ligi maçı Iberıa Tiflis - Başakşehir maçı izlenecek.

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TRT SPOR CANLI İZLE 8 AĞUSTOS 2024: Paris Olimpiyatları TRT Spor canlı yayın ekranında!

TRT SPOR CANLI YAYIN AKIŞI - 8 AĞUSTOS 2024


16:15 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Kule Atlama

17:00 Spor Merkezi

17:30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Hentbol Kadınlar Yarı Final Isveç - Fransa

19:00 Uefa Avrupa Konferans Ligi Iberıa - Başakşehir

21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Atletizm Müsabakaları

22:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Erkekler Yarı Final Abd - Sırbistan

00:00 Aktüel Futbol Transfer

TRT SPOR CANLI İZLE 8 AĞUSTOS 2024: Paris Olimpiyatları TRT Spor canlı yayın ekranında!

TRT SPOR CANLI İZLE

Iberıa Tiflis - Başakşehir maçı canlı izle için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI İZLE 8 AĞUSTOS 2024: Paris Olimpiyatları TRT Spor canlı yayın ekranında!

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

Uydu: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096

Frekans: 11.096

POL: H

Sembol: 30000

FEC: 5/6

Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

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