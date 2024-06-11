TRT Spor Yıldız canlı izle! 12 Haziran yayın akışı: Türkiye Tayland voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle ekranında!

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI 12 HAZİRAN 2024
06:58 İstiklal Marşı Milli Marşımızın okunması
07:00 Haber Bülteni
07:15 TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI ''KÜREK - ATLETİZM - BOKS - JUDO - OKÇULUK - YÜZME - KULE ATLAMA...''
08:35 REKORTMEN
08:45 INTERCITY KÜREK BAHAR KUPASI VE AKADEMİ LİGİ ŞAMPİYONASI FİNALİ
11:30 Bir Seçenek Daha Var
11:55 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "TÜRKİYE-TAYLAND"
14:00 SET SAYISI (MAÇ SONU)
14:25 Spor Takvimi
14:30 SORMAZSAM OLMAZ
14:50 ADIM ADIM
15:15 REKORTMEN
15:25 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "BREZİLYA-POLONYA"
17:30 Haber Bülteni
17:40 INTERCITY KÜREK BAHAR KUPASI VE AKADEMİ LİGİ ŞAMPİYONASI FİNALİ
20:20 Spor Atlası
20:30 Haber Bülteni
20:45 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "TÜRKİYE-TAYLAND"
22:45 REKORTMEN
22:55 Sağlıklı Spor
23:00 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "BREZİLYA-POLONYA"
01:00 Haber Bülteni
01:15 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "BULGARİSTAN-ÇİN"
03:15 Bir Seçenek Daha Var
03:40 KADRAJ
03:45 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "ABD-FRANSA"
05:45 Olimpiyat Yıldızları
05:55 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "HOLLANDA-ABD"