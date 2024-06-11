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Haberler Yaşam TRT Spor Yıldız canlı izle! 12 Haziran yayın akışı: Türkiye Tayland voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 23:18

TRT Spor Yıldız canlı izle! 12 Haziran yayın akışı: Türkiye Tayland voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle ekranında!

TRT Spor Yıldız canlı izle ekranı başında yerler alındı. Hong Kong'da gerçekleştirilen 3. hafta Milletler Ligi Filenin Sultanları maçları ile takip ediliyor. Maçı naklen takip etmek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Türkiye Tayland voleybol maçı canlı yayın izle TRT Spor Yıldız yayın akışı ve frekans bilgisi ile sorgulanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 12 Haziran Çarşamba günü son haftanın ilk maçına çıkıyor. İşte, TRT Spor Yıldız canlı izle HD...

TRT Spor Yıldız canlı izle! 12 Haziran yayın akışı: Türkiye Tayland voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle ekranında!

TRT Spor Yıldız canlı izle 12 Haziran 2024 yayın akışı ile takip ediliyor. Filenin Sultanları Tayland ile karşı karşıya geliyor. 5. sırada bulunan Türkiye, turnuva sonunda ilk 8 takımın içerisinde yer alması halinde final biletini kapacak. Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı gündemde. İşte, TRT Spor Yıldız canlı yayın izle HD...

TRT Spor Yıldız canlı izle! 12 Haziran yayın akışı: Türkiye Tayland voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle ekranında!

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları 3. hafta 1. karşılaşması Türkiye Tayland voleybol maçı olacak. 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak maç TSİ 12.00'de başlayacak.

Heyecanlı mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı takip edilecek.

İşte, maçın canlı yayını:

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TRT Spor Yıldız canlı izle! 12 Haziran yayın akışı: Türkiye Tayland voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle ekranında!

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI 12 HAZİRAN 2024


06:58 İstiklal Marşı Milli Marşımızın okunması

07:00 Haber Bülteni

07:15 TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI ''KÜREK - ATLETİZM - BOKS - JUDO - OKÇULUK - YÜZME - KULE ATLAMA...''

08:35 REKORTMEN

08:45 INTERCITY KÜREK BAHAR KUPASI VE AKADEMİ LİGİ ŞAMPİYONASI FİNALİ

11:30 Bir Seçenek Daha Var

11:55 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "TÜRKİYE-TAYLAND"

14:00 SET SAYISI (MAÇ SONU)

14:25 Spor Takvimi

14:30 SORMAZSAM OLMAZ

14:50 ADIM ADIM

15:15 REKORTMEN

15:25 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "BREZİLYA-POLONYA"

17:30 Haber Bülteni

17:40 INTERCITY KÜREK BAHAR KUPASI VE AKADEMİ LİGİ ŞAMPİYONASI FİNALİ

20:20 Spor Atlası

20:30 Haber Bülteni

20:45 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "TÜRKİYE-TAYLAND"

22:45 REKORTMEN

22:55 Sağlıklı Spor

23:00 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "BREZİLYA-POLONYA"

01:00 Haber Bülteni

01:15 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "BULGARİSTAN-ÇİN"

03:15 Bir Seçenek Daha Var

03:40 KADRAJ

03:45 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "ABD-FRANSA"

05:45 Olimpiyat Yıldızları

05:55 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "HOLLANDA-ABD"

TRT Spor Yıldız canlı izle! 12 Haziran yayın akışı: Türkiye Tayland voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle ekranında!

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz. İşte, Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

TRT Spor Yıldız canlı izle! 12 Haziran yayın akışı: Türkiye Tayland voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle ekranında!

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

12 Haziran Çarşamba:

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

SON DAKİKA