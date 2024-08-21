Giriş Tarihi: 21.08.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
22:24
TRT TABİİ Young Boys-Galatasaray TRT canlı yayın | Tabii ücretli mi ücretsiz mi? Tabii Premium nedir, özellikleri neler, ne kadar, kaç TL?
Bir yılı aşkın bir süre önce yayın hayatına başlayan dijital platform Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarına ev sahipliği yapıyor. TRT'nin dijital platformu Tabii Premium özellikleriyle kullanıcılara sunuldu. Peki, TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli mi oldu? Tabii Premium özellikleri neler, kaç TL? İşte, Tabii canlı izle ve üyelik ekranı girişi!