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Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 18:10

TRT1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ-KESİNTİSİZ İZLE EKRANI: UEFA Şampiyonlar Ligi kurası canlı yayın linki

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için TRT1 canlı izle ekranı araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ile ikinci kez karşılaşacak olan sarı kırmızılıların mücadelesi için ekran başında yerler alındı. İlk karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip İstanbul'daki karşılaşmada galip gelmek istiyor. Taraftarlar maçın canlı yayın detaylarını araştırılıyor. İşte Galatasaray Young Boys TRT1 canlı izle şifresiz, kesintisiz

TRT1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ-KESİNTİSİZ İZLE EKRANI: UEFA Şampiyonlar Ligi kurası canlı yayın linki

TRT1 canlı izle ekranı başında UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için izleyiciler yerlerini aldı. Sarı kırmızılı ekip Young Boys karşısında ilk maçta 3-2 mağlup olurken play off turunu geçmek için bu akşam mücadele edecek. Taraftarlar ekran başındaki yerlerini aldı. İşte Galatasaray Young Boys TRT1 canlı izle ekranı

TRT1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ-KESİNTİSİZ İZLE EKRANI: UEFA Şampiyonlar Ligi kurası canlı yayın linki

GALATASARAY - YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlup olmuştu. Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yöneteceği maç 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak.

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TRT CANLI İZLE GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI

Galatasaray Young Boys maçını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ-KESİNTİSİZ İZLE EKRANI: UEFA Şampiyonlar Ligi kurası canlı yayın linki

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray, Young Boys karşısında tur atlaması durumunda adını Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım arasına yazdıracak.
Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı olmadığından Galatasaray'a tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor.
Galatasaray 2-0, 3-1, 4-2… gibi iki farklı galibiyetlerde her türlü tur atlayacak. Mücadelenin tek farklı Galatasaray'ın galibiyetiyle sona ermesi durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.
İsviçre ekibi mücadeleden beraberlik veya galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
Sarı-kırmızılılar elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek

TRT1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ-KESİNTİSİZ İZLE EKRANI: UEFA Şampiyonlar Ligi kurası canlı yayın linki

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 27 AĞUSTOS SALI

04.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04.30 Şehirden Uzakta

09.05 Kara Ağaç Destanı

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.30 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Fındık İşi 2"

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys"

00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02.25 Gönül Dağı

04.55 Yaşam Başka Yerde

Yaşam Başka Yerde

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