TRT1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ-KESİNTİSİZ İZLE EKRANI: UEFA Şampiyonlar Ligi kurası canlı yayın linki

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, Young Boys karşısında tur atlaması durumunda adını Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım arasına yazdıracak.

Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı olmadığından Galatasaray'a tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor.

Galatasaray 2-0, 3-1, 4-2… gibi iki farklı galibiyetlerde her türlü tur atlayacak. Mücadelenin tek farklı Galatasaray'ın galibiyetiyle sona ermesi durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.

İsviçre ekibi mücadeleden beraberlik veya galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Sarı-kırmızılılar elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek