Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
18:10
TRT1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ-KESİNTİSİZ İZLE EKRANI: UEFA Şampiyonlar Ligi kurası canlı yayın linki
Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için TRT1 canlı izle ekranı araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ile ikinci kez karşılaşacak olan sarı kırmızılıların mücadelesi için ekran başında yerler alındı. İlk karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip İstanbul'daki karşılaşmada galip gelmek istiyor. Taraftarlar maçın canlı yayın detaylarını araştırılıyor. İşte Galatasaray Young Boys TRT1 canlı izle şifresiz, kesintisiz