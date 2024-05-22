TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

"Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri?" sorusu yanıt buldu. Listenin ilk sırasında İstanbul'dan bir ilçe bulunuyor. O ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki sizce Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İşte detaylar...