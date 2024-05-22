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Haberler Yaşam TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:40

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler ışığında Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Listede dikkat çeken veriler yer aldı. İstanbul'un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki en kalabalık ilçe hangisi? İşte detaylar...

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

"Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri?" sorusu yanıt buldu. Listenin ilk sırasında İstanbul'dan bir ilçe bulunuyor. O ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki sizce Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İşte detaylar...

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ

10- Ümraniye 723 bin 760

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TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

9 - Pendik 743 bin 774

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

8 - Seyhan 885 bin 273

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı

7 - Küçükçekmece - 792 bin 30

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