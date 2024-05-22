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TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
10:40
TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Nüfusu 57 şehri geride bıraktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler ışığında Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Listede dikkat çeken veriler yer aldı. İstanbul'un o ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki en kalabalık ilçe hangisi? İşte detaylar...