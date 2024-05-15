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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
11:14
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor...
Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Aile 2023" bülteni yayımlandı. Hane halkı sayısından yaşam memnuniyetine dair birçok verinin yayınlandığı bu istatistiklerde, ülkemiz hakkında oldukça ilginç veriler elde edildi. İşte o araştırma ve sonuçları...