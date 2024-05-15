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Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:14

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor...

Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Aile 2023" bülteni yayımlandı. Hane halkı sayısından yaşam memnuniyetine dair birçok verinin yayınlandığı bu istatistiklerde, ülkemiz hakkında oldukça ilginç veriler elde edildi. İşte o araştırma ve sonuçları...

AA
TÜİK açıkladı: Türkiye’nin mutluluk kaynağı belli oldu! Nüfusun %70’i aynı cevabı veriyor...

Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,14 kişiye geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,86 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin mutluluk kaynağı belli oldu! Nüfusun %70’i aynı cevabı veriyor...

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008'de 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2023'te 3,14 kişiye düştü.

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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin mutluluk kaynağı belli oldu! Nüfusun %70’i aynı cevabı veriyor...

İllere göre incelendiğinde, 2023'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,86 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili, 4,67 kişiyle Şanlıurfa ve 4,61 kişiyle Batman izledi.

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin mutluluk kaynağı belli oldu! Nüfusun %70’i aynı cevabı veriyor...

Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişiyle Çanakkale olarak hesaplandı. Bu illeri, 2,6 kişiyle Giresun ve 2,61 kişiyle Balıkesir takip etti.

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin mutluluk kaynağı belli oldu! Nüfusun %70’i aynı cevabı veriyor...

ADNKS sonuçlarına göre, 2015'te yüzde 14,4 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2023'te yüzde 19,7'ye yükseldiği görüldü.

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