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TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
11:26
Milyonlarca işçi, memur ve emekli, maaş zamlarıyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon açıklamalarına odaklanmış durumda. Kasım ayı enflasyonu ve beş aylık enflasyon oranı %14,57 olarak belirlendi. Kesin maaş zammı oranı için tek kalan veri olan Aralık ayı enflasyon verisi için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonunu ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?