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Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:26

TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

Milyonlarca işçi, memur ve emekli, maaş zamlarıyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon açıklamalarına odaklanmış durumda. Kasım ayı enflasyonu ve beş aylık enflasyon oranı %14,57 olarak belirlendi. Kesin maaş zammı oranı için tek kalan veri olan Aralık ayı enflasyon verisi için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonunu ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

Yeni yıla sayılı gün kala ekonomi gündemi oldukça hareketli bir şekilde seyrediyor. Açıklanan asgari ücret zammının ardından yeni yılda geçerli oalcak memur ve emekli maaşı artışı için gözler TÜİK verilerine çevrildi. 2024 yılının son enflasyon verisinin ve 6 aylık enflasyon farkının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonunu ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar...

TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılının son enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

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TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 karılımcının gerçekleştirdiği anket sonuçları yayınlandı.

Yayınlanan anket sonuçlarına göre geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.

TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Ağustos ayı için yüzde 2,47

Eylül ayı için yüzde 2,97

Ekim ayı için yüzde 2.88

Kasım ayı için yüzde 2,24

Kümülatif fark yüzde 14,57

TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yükseliş kaydetti. Bu bilgiler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 14.57'lik zammı elde etmiş oldu.

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