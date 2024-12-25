TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yükseliş kaydetti. Bu bilgiler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 14.57'lik zammı elde etmiş oldu.