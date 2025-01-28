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Haberler Yaşam TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 08:58

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 yılının ilk ekonomik göstergeleri açıklanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Şimdi ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Ocak ayı enflasyon verileri gündemde. Peki, TÜİK Ocak ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde?

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 yılının ilk enflasyon verileri, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veriler, yeni yılın ekonomik gidişatını şekillendirecek önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Ekonomiyle ilgilenenler ve yatırımcılar, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihi arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, 2025'in ilk enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih…

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

OCAK 2025 ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Ocak 2025 enflasyon oranları, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ EN YÖNDE?

Merkez Bankası anketine göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,05 olarak belirlendi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken bu dönemde yüzde 25,38'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki dönemde yüzde 18,47 iken bu anket döneminde yüzde 17,72 olarak kaydedildi.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ODLU?
2024 yılı Aralık ayına ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon bir önceki aya kıyasla yüzde 1,03 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 44,38 olarak kaydedilirken, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 58,51 oranında bir yükseliş yaşandı.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
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