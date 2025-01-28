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TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
08:58
TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
2025 yılının ilk ekonomik göstergeleri açıklanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Şimdi ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Ocak ayı enflasyon verileri gündemde. Peki, TÜİK Ocak ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde?