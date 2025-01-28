TÜİK ENFLASYON VERİLERİ: Ocak 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 yılının ilk enflasyon verileri, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veriler, yeni yılın ekonomik gidişatını şekillendirecek önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Ekonomiyle ilgilenenler ve yatırımcılar, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihi arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, 2025'in ilk enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih…