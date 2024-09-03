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Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:07

TÜİK EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI! 2024 Konut ve iş yeri Eylül kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Eylül ayı kira zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarına (TEFE-TÜFE) çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ay enflasyon rakamları bugün belli olacak. Yüzde 25 zam sınırının Temmuz ayıyla birlikte son bulmasının ardından konut ve iş yeri için hesaplamalar yeni ayda hız kazandı. Geçtiğimiz ay açıklanan rakamlara göre Ağustos ayı kira artış oranı 65,93 olarak uygulanacaktı. Peki; Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olur?

TÜİK EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI! 2024 Konut ve iş yeri Eylül kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Eylül Salı günü duyuracak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da netlik kazanacak. Geçtiğimiz getirilen kira zam sınırı Temmuz ayında sona erdi. Bununla birlikte Eylül ayı kira artış oranı da araştırılıyor. Peki, 2024 Eylül kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜİK EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI! 2024 Konut ve iş yeri Eylül kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI!

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyonda düşüş trendi devam ediyor. Ocak ayında yüzde 64,86, Şubat ayında yüzde 67,07, Mart ayında yüzde 68,50, Nisan ayında yüzde 69,80, Mayıs ayında yüzde 75,45, Haziran ayında yüzde 71,6, Temmuz ayında ise yüzde 61,8'i gören yıllık enflasyon, Ağustos ayında yüzde 51,97 seviyesine geriledi. Aylık bazda ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti

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TÜİK EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI! 2024 Konut ve iş yeri Eylül kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL AYINDA NE KADAR OLACAK?
Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. Buna göre zam oranı %64,91 oldu.

TÜİK EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI! 2024 Konut ve iş yeri Eylül kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

TEMMUZ AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran enflasyonu yüzde 1.64 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış yüzde 65,07 oldu

TÜİK EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI! 2024 Konut ve iş yeri Eylül kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

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