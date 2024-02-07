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TÜİK raporlarında çarpıcı detay! O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
16:59
TÜİK raporlarında çarpıcı detay! O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 2022 yılına göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı. TÜİK tarafından açıklanan verilerde dikkat çeken bir detay yer aldı. O ilimizin nüfusu 137 ülkeyi geride bıraktı. İşte TÜİK verilerine göre nüfusuyla 131 ülkeyi geride bırakan o şehir...