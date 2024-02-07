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Haberler Yaşam TÜİK raporlarında çarpıcı detay! O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:59

TÜİK raporlarında çarpıcı detay! O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 2022 yılına göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı. TÜİK tarafından açıklanan verilerde dikkat çeken bir detay yer aldı. O ilimizin nüfusu 137 ülkeyi geride bıraktı. İşte TÜİK verilerine göre nüfusuyla 131 ülkeyi geride bırakan o şehir...

TÜİK raporlarında çarpıcı detay! O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı. TÜİK'in açıkladığı verilerde dikkat çeken bir detay yer aldı. İstanbul'un nüfusu 137 ülkeyi geride bıraktı. İşte detaylar...

TÜİK raporlarında çarpıcı detay! O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

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TÜİK raporlarında çarpıcı detay! O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

İSTANBUL'UN NÜFUSU GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

TÜİK raporlarında çarpıcı detay! O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

TOPLAM NÜFUSUN YÜZDE 18'İ İSTANBUL'DA

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34'ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

TÜİK raporlarında çarpıcı detay! O ilimizin nüfusu 131 ülkeyi geride bıraktı

Avrupa'nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

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