Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
10:39
TÜİK verileri açıkladı! İstanbul'da tersine göç başladı: 581 bin kişi veda etti
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin Türkiye nüfus verilerini paylaştı. Yayınlanan "İç Göç İstatistikleri" verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye'de iller arası 3 milyon 450 bin 953 kişi göç etti. İstanbul'un göç trafiğine ilişkin rakamlar ise en dikkat çekici veriler arasında. Yüzbinlerce kişi İstanbul'a hücum ederken, bir o kadar da kişi de İstanbul'dan kaçtı. İşte TÜİK'in yayınladığı o veriler...