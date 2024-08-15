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Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:39

TÜİK verileri açıkladı! İstanbul'da tersine göç başladı: 581 bin kişi veda etti

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin Türkiye nüfus verilerini paylaştı. Yayınlanan "İç Göç İstatistikleri" verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye'de iller arası 3 milyon 450 bin 953 kişi göç etti. İstanbul'un göç trafiğine ilişkin rakamlar ise en dikkat çekici veriler arasında. Yüzbinlerce kişi İstanbul'a hücum ederken, bir o kadar da kişi de İstanbul'dan kaçtı. İşte TÜİK'in yayınladığı o veriler...

TÜİK verileri açıkladı! İstanbul’da tersine göç başladı: 581 bin kişi veda etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İl Göç İstatistiklerini" açıkladı. İller arası göç eden nüfus oranı 2023 yılında yüzde 4,04 oldu. İller arası göçte en çok göç alan il 412 bin 707 kişiyle İstanbul olurken, en fazla göç veren il de 581 bin 330 kişiyle yine İstanbul oldu.

TÜİK verileri açıkladı! İstanbul’da tersine göç başladı: 581 bin kişi veda etti

TÜRKİYE'NİN GÖÇ HARİTASI BELİRLENDİ
TÜİK'in 2023 yılına ilişkin açıkladığı İl Göç İstatistikleri şöyle:


*TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Göç edenlerin 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

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TÜİK verileri açıkladı! İstanbul’da tersine göç başladı: 581 bin kişi veda etti

*En çok göç alan il 412 bin 707 kişiyle İstanbul olurken, İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişiyle Ankara ve 147 bin 765 kişiyle İzmir takip etti.

TÜİK verileri açıkladı! İstanbul’da tersine göç başladı: 581 bin kişi veda etti

*En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişiyle Ardahan, 7 bin 234 kişiyle Tunceli ve 7 bin 604 kişiyle Kilis olarak belirlendi.

TÜİK verileri açıkladı! İstanbul’da tersine göç başladı: 581 bin kişi veda etti

*En çok göç veren diğer iller ise sırasıyla 208 bin 740 kişiyle Ankara ve 164 bin 247 kişiyle Hatay oldu.

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