TÜİK verileri açıkladı! İstanbul’da tersine göç başladı: 581 bin kişi veda etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İl Göç İstatistiklerini" açıkladı. İller arası göç eden nüfus oranı 2023 yılında yüzde 4,04 oldu. İller arası göçte en çok göç alan il 412 bin 707 kişiyle İstanbul olurken, en fazla göç veren il de 581 bin 330 kişiyle yine İstanbul oldu.