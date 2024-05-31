TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye’nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Peki Türkiye'nin il il 2023 nüfusu kaç? İşte il il Türkiye'nin nüfusu...