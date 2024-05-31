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Haberler Yaşam TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye'nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:50

TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye'nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...

TÜİK, 2023 nüfus verilerini açıkladı. Böylece, milyonların merak ettiği "Türkiye'nin nüfusu kaç?" sorusu yanıt buldu. TÜİK'in paylaştığı verilere göre; Türkiye'nin nüfusu bir önce yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. İşte il il Türkiye'nin 2023 nüfusu...

TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye’nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Peki Türkiye'nin il il 2023 nüfusu kaç? İşte il il Türkiye'nin nüfusu...

TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye’nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...

İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

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TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye’nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...

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TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye’nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...

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TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye’nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...

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