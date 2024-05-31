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TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye'nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
11:50
TÜİK verileri açıkladı! İşte il il Türkiye'nin nüfusu: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler...
TÜİK, 2023 nüfus verilerini açıkladı. Böylece, milyonların merak ettiği "Türkiye'nin nüfusu kaç?" sorusu yanıt buldu. TÜİK'in paylaştığı verilere göre; Türkiye'nin nüfusu bir önce yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. İşte il il Türkiye'nin 2023 nüfusu...