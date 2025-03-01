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Tükürük yutmak orucu bozar mı, etkiler mi? Tükürük yutunca oruç zarar görür mü? Diyanet yanıtladı!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
11:58
Ramazan ayında orucu bozan durumlar sıkça araştırılıyor. Özellikle tükürük veya balgam yutmanın oruca etkisi merak edilen konular arasında. Dini kaynaklar ve fetva mercileri, bu tür durumlarla ilgili açıklamalar yaparak oruç tutanlara rehberlik ediyor. Peki, tükürük yutmak orucu bozar mı, balgam çıkarmak orucu zedeler mi? İşte Diyanet ile yanıtı!