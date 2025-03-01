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Haberler Yaşam Tükürük yutmak orucu bozar mı, etkiler mi? Tükürük yutunca oruç zarar görür mü? Diyanet yanıtladı!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:58

Tükürük yutmak orucu bozar mı, etkiler mi? Tükürük yutunca oruç zarar görür mü? Diyanet yanıtladı!

Ramazan ayında orucu bozan durumlar sıkça araştırılıyor. Özellikle tükürük veya balgam yutmanın oruca etkisi merak edilen konular arasında. Dini kaynaklar ve fetva mercileri, bu tür durumlarla ilgili açıklamalar yaparak oruç tutanlara rehberlik ediyor. Peki, tükürük yutmak orucu bozar mı, balgam çıkarmak orucu zedeler mi? İşte Diyanet ile yanıtı!

Tükürük yutmak orucu bozar mı, etkiler mi? Tükürük yutunca oruç zarar görür mü? Diyanet yanıtladı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruçla ilgili konular merak konusu oldu. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tükürük ve balgam yutmanın oruca etkisi sıkça sorulanlar arasında yer alıyor. İslam alimleri ve Diyanet'in açıklamalarına göre, bu konuda belli kurallar bulunuyor. Peki, tükürük veya balgam yutmak orucu bozar mı?

Tükürük yutmak orucu bozar mı, etkiler mi? Tükürük yutunca oruç zarar görür mü? Diyanet yanıtladı!

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından ''Tükürük yutmak orucu bozar mı?'' sorusu genel olarak bu durumun orucu bozmayacağı şeklinde cevaplanmaktadır. Ağız, beden içi olduğundan tükürük yutmak da insanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesi gibi doğal kabul edilir. Günlük yaşamda oruçlu iken tükürük yutmak, ağzın içinde salgılanan tükürüğün normal olarak yutulması gibi düşünülür.

Oruçlu kimsenin, art arda gelen ve yoğun olan tükürüğü yutması da sakıncalı olarak değerlendirilmemektedir. Ağzın çalkalanmasından sonra kalan ıslaklığın veya dudağı yaladıktan sonra kalan tükürüğün yutulması durumu da orucu bozmayan hallerden sayılmaktadır. Din bilginlerine göre, Ramazan ayında oruç tutan bir kimsenin ağızda bulunan tükürüğü yutması orucunu bozmamaktadır. Fakat ağızda bulunan tükürüğün biriktirilmesi kaçınılması gereken davranışlardan olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde yutmanın orucu bozmamakla birlikte mekruh olduğu söylenmektedir.

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Tükürük yutmak orucu bozar mı, etkiler mi? Tükürük yutunca oruç zarar görür mü? Diyanet yanıtladı!

DİŞ KANAMASI VE DİŞ YARASINDAN ÇIKAN KANIN TÜKÜRÜK İLE YUTULMASI ORUCU BOZAR MI?
Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, 1/141)

Tükürük yutmak orucu bozar mı, etkiler mi? Tükürük yutunca oruç zarar görür mü? Diyanet yanıtladı!

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Bilindiği üzere vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozmaktadır. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı, balgam yutmak orucu bozmamaktadır.

Ancak bu salgı pis kabul edildiğinden dolayı, balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı açıktır. Bu nedenle oruçlu olunsun ya da olunmasın balgam yutmak doğru bir davranış olmaz. Çünkü balgam, insan bedeninden çıkan hastalıkları taşıyabileceği gibi aynı zamanda tiksindirici ve pis bir şeydir.

Fakat oruçlu bir kimse tarafından yutulan balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.

Tükürük yutmak orucu bozar mı, etkiler mi? Tükürük yutunca oruç zarar görür mü? Diyanet yanıtladı!

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.