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Tüm burçlar balık burcu etkisine giriyor! 19-20 Şubat 3 burç için dönüm noktası olacak
Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
16:12
Tüm burçlar balık burcu etkisine giriyor! 19-20 Şubat 3 burç için dönüm noktası olacak
Tüm burçlar bir burcun etkisi altına giriyor. 2025 için Balık burcu sezonu başlıyor. 18 Şubat itibarıyla başlayan döngü 20 Şubat tarihine kadar hakim olacak. Su burcunun enerjisi 3 burç üzerinde yoğun hissedilecek. Evren şans ve refahı bu burçlar için getiriyor. İşte, astrolojik görünüme göre döngüden etkilenecek o burçlar...