Haberler
Yaşam
Tüm servetini kaptırdı: Parola vatan dediler İzmir’den Şanlıurfa’ya gitti!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
16:25
Tüm servetini kaptırdı: Parola vatan dediler İzmir’den Şanlıurfa’ya gitti!
Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Sadullah Serter'di. Kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan dolandırıcıya inanan ve evini bile satan Serter 1 milyon 800 bin lirayı teslim etmek için İzmir'de Şanlıurfa'ya gitti! Bin 300 kilometrelik dolandırıcılığın detayları şoke etti!