Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tüm servetini kaptırdı: Parola vatan dediler İzmir’den Şanlıurfa’ya gitti!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 16:25

Tüm servetini kaptırdı: Parola vatan dediler İzmir’den Şanlıurfa’ya gitti!

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Sadullah Serter'di. Kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan dolandırıcıya inanan ve evini bile satan Serter 1 milyon 800 bin lirayı teslim etmek için İzmir'de Şanlıurfa'ya gitti! Bin 300 kilometrelik dolandırıcılığın detayları şoke etti!

DHA
Tüm servetini kaptırdı: Parola vatan dediler İzmir’den Şanlıurfa’ya gitti!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi'nde eşi ev hanımı Nazife Serter (56) ile yaşayan işçi emeklisi Sadullah Serter'in, 8 Mayıs'ta cep telefonu çaldı. İddiaya göre, Serter'i arayan kişi kendini başkomiser olarak tanıttı. Sadullah Serter'e, kötü niyetli kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve evini satmaya çalıştıklarını belirlediklerini söyledi.

Tüm servetini kaptırdı: Parola vatan dediler İzmir’den Şanlıurfa’ya gitti!

EVİNİ 2 GÜN İÇİNDE SATTI!

Kişi, söz konusu kişilerin evi satmadan bir an önce kendisinin satmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Sadullah Serter, 3 milyon TL değerindeki evi, ederinin çok altında emlakçılar aracılığıyla satışa çıkardı. 13 Mayıs'ta ilana çıkan ev, 2 gün sonra 1 milyon 800 bin TL'ye satıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tüm servetini kaptırdı: Parola vatan dediler İzmir’den Şanlıurfa’ya gitti!

PAROLA VATAN!

Ardından kendini başkomiser olarak tanıtan kişi, bu kez Sadullah Serter'i evin satışından elde ettiği paranın sahte olduğuna inandırdı. Paraları kontrol edeceklerini söyleyen kişi, Sadullah Serter'in İzmir'den sözde soruşturmanın yürütüldüğü yaklaşık bin 300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya gitmesini sağladı.

Tüm servetini kaptırdı: Parola vatan dediler İzmir’den Şanlıurfa’ya gitti!

Burada araçtan inen Sadullah Serter, yanına gelen ve sivil polis olarak kendilerini tanıtan 2 kişinin, 'Vatan' parolasını söylemeleri üzerine içerisinde 1 milyon 800 bin TL bulunan çantayı onlara verdi. 2 kişi, Serter'e İzmir'e dönmesini ve kendisine haber vereceklerini söyledi. Ayrıca geride kanıt kalmaması için Serter'in telefonunu da kırdı. İzmir'e dönerken dolandırıldığını anlayan Serter, polise şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Tüm servetini kaptırdı: Parola vatan dediler İzmir’den Şanlıurfa’ya gitti!

'PARAM BULUNAMADI'

Sadullah Serter, "Şu anda yakalanan yok. Para da bulunamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Vatanını milletini seven biriyim. Vatanın milletini seven birisi varsa bana yardımcı olsun, evimi geri alayım. 76 yaşına geldim, daha ne kadar yaşayacağım? Benimle konuşan kişinin o kadar güzel bir Türkçesi vardı ki kanmamak elde değil. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" diye konuştu.

SON DAKİKA