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Haberler Yaşam Tüm Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetini konuştu! Büşra Büyükşen hipnoz edilecek...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 16:17

Tüm Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetini konuştu! Büşra Büyükşen hipnoz edilecek...

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan Büyükşen cinayetine kilitlendi. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen günlerce konuşuldu. İşte sırlarla dolu çifte cinayetin çarpıcı detayları...

Tüm Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetini konuştu! Büşra Büyükşen hipnoz edilecek...

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

Tüm Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetini konuştu! Büşra Büyükşen hipnoz edilecek...

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

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Tüm Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetini konuştu! Büşra Büyükşen hipnoz edilecek...

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Tüm Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetini konuştu! Büşra Büyükşen hipnoz edilecek...

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Tüm Türkiye Müge Anlı'da Büyükşen cinayetini konuştu! Büşra Büyükşen hipnoz edilecek...

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

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