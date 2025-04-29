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Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:39

Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuktan haber var!

Nevşehir'de 2 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Nur El Muhammed, 3 katlı binanın 2'nci katından çöp konteynerine düştü. Apar topar tedavi altına alınan çocuğun görüntüleri tüm Türkiye'de gündem oldu. Doktorları, Muhammed Nur El Muhammed'in sağlık durumuyla ilgili konuştu.

DHA
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuktan haber var!

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi.

Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuktan haber var!

Suriye uyruklu Muhammed Nur El Muhammed, 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturduğu evin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, çöp konteynerine düştü.

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Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuktan haber var!

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuktan haber var!

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun çöp konteynerinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı yer aldı.

Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuktan haber var!

'İKİ GÜN TAKİP ETTİK'

Nevşehir Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Can Şensöğüt, "Çocuk acil servise, 2 gün önce yüksekten düşme sonucu geldi. Yapılan incelemede sağ omzunda ve kolunda bir kırığı vardı.