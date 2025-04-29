Haberler
Yaşam
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuktan haber var!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:39
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuktan haber var!
Nevşehir'de 2 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Nur El Muhammed, 3 katlı binanın 2'nci katından çöp konteynerine düştü. Apar topar tedavi altına alınan çocuğun görüntüleri tüm Türkiye'de gündem oldu. Doktorları, Muhammed Nur El Muhammed'in sağlık durumuyla ilgili konuştu.