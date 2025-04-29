Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuktan haber var!

'İKİ GÜN TAKİP ETTİK'

Nevşehir Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Can Şensöğüt, "Çocuk acil servise, 2 gün önce yüksekten düşme sonucu geldi. Yapılan incelemede sağ omzunda ve kolunda bir kırığı vardı.