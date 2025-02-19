Haberler
Yaşam
Tunceli, Elazığ, Bingöl'de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl'de eğitime ara verildi mi?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:36
Tunceli, Elazığ, Bingöl'de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl'de eğitime ara verildi mi?
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karın yoğun şekilde yağdığı illerde ise öğrenciler ve aileler, okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için internet aramalarını hızlandırmış durumda. Özellikle Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Peki, Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi? Valiliklerden açıklama geldi mi?