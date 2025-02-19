Tunceli, Elazığ, Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl’de eğitime ara verildi mi?

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Bingöl'de 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.