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Haberler Yaşam Tunceli, Elazığ, Bingöl'de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl'de eğitime ara verildi mi?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:36

Tunceli, Elazığ, Bingöl'de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl'de eğitime ara verildi mi?

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karın yoğun şekilde yağdığı illerde ise öğrenciler ve aileler, okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için internet aramalarını hızlandırmış durumda. Özellikle Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Peki, Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi? Valiliklerden açıklama geldi mi?

Tunceli, Elazığ, Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl’de eğitime ara verildi mi?

Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı, özellikle bu illerdeki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bu üç şehirde ve çevresindeki bazı illerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Havanın giderek soğuması ve kar yağışının artması nedeniyle, öğrenciler ve veliler okul tatili haberlerini merakla bekliyor. Peki,Tunceli, Elazığ, Bingöl'de yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? İşte, ayrıntılar...

Tunceli, Elazığ, Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl’de eğitime ara verildi mi?

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Bingöl'de 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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Tunceli, Elazığ, Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl’de eğitime ara verildi mi?

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'de, Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Tunceli, Elazığ, Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl’de eğitime ara verildi mi?

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yayınlanan hava durumu raporuna göre bugün ve yarın Elazığ'da karla karışık yağmur bekleniyor. 20 Şubat Perşembe günü Elazığ'da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Tunceli, Elazığ, Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl’de eğitime ara verildi mi?
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