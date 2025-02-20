TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Tunceli Valiliği, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde de taşımalı eğitime aynı gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

21 Şubat Cuma günü Tunceli'de okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.