Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:45

TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporlarının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının yoğunlaşması, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgedeki öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için gözlerini Valilik açıklamalarına çevirdi. Özellikle Tunceli, Elazığ ve Bingöl illerindeki veliler ve öğrenciler, 21 Şubat'ta eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, bu illerde okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!

Ülke genelinde kar yağışı giderek etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden yaptığı hava durumu tahminlerine göre, kar yağışının Türkiye'nin dört bir yanında yoğunlaşması bekleniyor. Bu durum, özellikle öğrenciler arasında okul tatilinin olup olmadığı konusunda merak uyandırdı. Peki, 21 Şubat'ta Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de okullar tatil edildi mi? İşte, ayrıntılar...

TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Tunceli Valiliği, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde de taşımalı eğitime aynı gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

21 Şubat Cuma günü Tunceli'de okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentte beklenen yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda eğitime aynı gün ara verildiği ifade edilerek, "20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

21 Şubat Cuma günü Elazığ'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki okullarda eğitim- öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime aynı gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yarın da devam edeceğinden, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaklardır."

21 Şubat Cuma günü Bingöl'de okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Tunceli: Tunceli'de 21 Şubat günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 6°C civarında, gece ise 2°C'ye düşmesi tahmin edilmektedir. Nem oranı %72 olarak öngörülmektedir.

Elazığ: Elazığ'da aynı gün için hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 5°C, gece ise 2°C olması tahmin edilmektedir. Nem oranı %75 olarak öngörülmektedir.

Bingöl: Bingöl'de 21 Şubat günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 5°C, gece ise 3°C olması tahmin edilmektedir. Nem oranı %77 olarak öngörülmektedir.

SON DAKİKA