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TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
10:45
TUNCELİ, ELAZIĞ, BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Tunceli, Elazığ, Bingöl için Valilik kararı bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporlarının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının yoğunlaşması, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgedeki öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için gözlerini Valilik açıklamalarına çevirdi. Özellikle Tunceli, Elazığ ve Bingöl illerindeki veliler ve öğrenciler, 21 Şubat'ta eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, bu illerde okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?