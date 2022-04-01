Tunceli iftar saati ve sahur vakti, 2022 Tunceli İmsakiye takvimi ile belli oldu. Bu yıl Ramazan ayında Tunceli iftar vakti ne zaman sorgulamasıyla oruca saat kaçta niyet edileceği ve orucun kaçta açılacağı vatandaşların araştırmaları arasında yerini aldı. Günahlara kefaret olan ve cennetin kapılarını aralayan oruç ibadeti için Tunceli'de iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman gibi sorular ay boyunca merak ediliyor. Tunceli İmsakiye ile 30 günlük Tunceli sahur vakti, imsak vakti ve iftar saati listesi açıklandı. İşte detaylar ve ezan saatleri…