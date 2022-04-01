Tunceli İmsakiye Diyanet tarafından yayınlandı. İl il iftar ve sahur vakitlerini duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla Tunceli iftar vakti ve sahur vakti internet üzerinden öğrenilebiliyor. Tunceli İmsakiye takvimi ışığında Tunceli iftar vakti ve oruç süresi de belli oldu. Oruç ibadetini doğru şekilde yerine getirmek isteyen ve ezan vakitlerini kaçırmamaya gayret eden Müslümanlar, Tunceli'de iftar saat kaçta, bugün sahur vakti ne zaman gibi sorularla inceleme yapıyor. İşte Tunceli imsakiye takvimi ışığında 2022 Ramazan ayı için Tunceli iftar saati, imsak vakti ve diğer detaylar…

TUNCELİ İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ!

Tunceli imsakiye aracılığıyla Tunceli iftar saati, imsak ve sahur vakti belli oldu! 2022 Ramazan ayı Tunceli sahur ve iftar saatleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;