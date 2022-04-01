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Haberler Yaşam Tunceli iftar vakti yayınlandı! 2022 Tunceli İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:11

Tunceli iftar vakti yayınlandı! 2022 Tunceli İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Tunceli iftar saati ve sahur vakti, 2022 Tunceli İmsakiye takvimi ile belli oldu. Bu yıl Ramazan ayında Tunceli iftar vakti ne zaman sorgulamasıyla oruca saat kaçta niyet edileceği ve orucun kaçta açılacağı vatandaşların araştırmaları arasında yerini aldı. Günahlara kefaret olan ve cennetin kapılarını aralayan oruç ibadeti için Tunceli'de iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman gibi sorular ay boyunca merak ediliyor. Tunceli İmsakiye ile 30 günlük Tunceli sahur vakti, imsak vakti ve iftar saati listesi açıklandı. İşte detaylar ve ezan saatleri…

Tunceli iftar vakti yayınlandı! 2022 Tunceli İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Tunceli İmsakiye Diyanet tarafından yayınlandı. İl il iftar ve sahur vakitlerini duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla Tunceli iftar vakti ve sahur vakti internet üzerinden öğrenilebiliyor. Tunceli İmsakiye takvimi ışığında Tunceli iftar vakti ve oruç süresi de belli oldu. Oruç ibadetini doğru şekilde yerine getirmek isteyen ve ezan vakitlerini kaçırmamaya gayret eden Müslümanlar, Tunceli'de iftar saat kaçta, bugün sahur vakti ne zaman gibi sorularla inceleme yapıyor. İşte Tunceli imsakiye takvimi ışığında 2022 Ramazan ayı için Tunceli iftar saati, imsak vakti ve diğer detaylar…

TUNCELİ İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ!

Tunceli imsakiye aracılığıyla Tunceli iftar saati, imsak ve sahur vakti belli oldu! 2022 Ramazan ayı Tunceli sahur ve iftar saatleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

Tunceli iftar vakti yayınlandı! 2022 Tunceli İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Tunceli İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:34

İlk İftar Vakti: 18:53

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:32

İftar Vakti: 18:54

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:30

İftar Vakti: 18:55

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:28

İftar Vakti: 18:56

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:27

İftar Vakti: 18:57

30 Günlük Tunceli İmsakiye 2022 İçin Tıklayınız

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Tunceli iftar vakti yayınlandı! 2022 Tunceli İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Tunceli iftar vakti yayınlandı! 2022 Tunceli İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Tunceli Teravih Namazı Saatleri

Tunceli'de 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:11'de kılınacak.

Tunceli teravih namazı 2 Nisan Cumartesi: 20:12

Tunceli teravih namazı 3 Nisan Pazar: 20:13

Tunceli teravih namazı 4 Nisan Pazartesi: 20:14

Tunceli teravih namazı 5 Nisan Salı: 20:15

Tunceli iftar vakti yayınlandı! 2022 Tunceli İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı;

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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