Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel

ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel

'nin Pülümür ve Nazımiye ilçeleri arasında kalan ve yöre halkı tarafından "doğanın kalbi" olarak nitelendirilen Salördek'teki ormanlarda, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019 12:06
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
BİZE ULAŞIN