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Galeri Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Tunceli'nin Pülümür ve Nazımiye ilçeleri arasında kalan ve yöre halkı tarafından "doğanın kalbi" olarak nitelendirilen Salördek'teki ormanlarda, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.
Giriş Tarihi: 24.10.2019
12:06
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