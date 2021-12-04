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Haberler Yaşam Tunceli şehidine gözyaşları ile veda! Yürek dağlayan sözler: Ben nasıl dayanırım oğlum bu acıya...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 16:20

Tunceli şehidine gözyaşları ile veda! Yürek dağlayan sözler: Ben nasıl dayanırım oğlum bu acıya...

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede şehidin annesi Emine Mutlu, "Nasıl dayanırım ben bu acıya" diyerek gözyaşı döktü.

Tunceli şehidine gözyaşları ile veda! Yürek dağlayan sözler: Ben nasıl dayanırım oğlum bu acıya...

Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi Elazığ'da yapılan törenin ardından memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Şehit Mutlu için Erdemli öğlende Ulu Cami'de tören düzenlendi.

Tunceli şehidine gözyaşları ile veda! Yürek dağlayan sözler: Ben nasıl dayanırım oğlum bu acıya...

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölge milletvekilleri, şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

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Tunceli şehidine gözyaşları ile veda! Yürek dağlayan sözler: Ben nasıl dayanırım oğlum bu acıya...

Cenazede Bakan Soylu, şehidin babası Ali Mutlu ile bir süre sohbet etti, başsağlığı diledi. Şehit Astsubay Celil Mutlu'nun 6 aylık hamile eşi Melike Mutlu ile annesi Emine Mutlu, şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Tunceli şehidine gözyaşları ile veda! Yürek dağlayan sözler: Ben nasıl dayanırım oğlum bu acıya...

Emine Mutlu, "Yavrucuğum sana uzanan eller kırılsın, yavrum kuzum. Nasıl dayanırım ben bu acıya" diyerek gözyaşı döktü.

Tunceli şehidine gözyaşları ile veda! Yürek dağlayan sözler: Ben nasıl dayanırım oğlum bu acıya...

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi Alata Mezarlığı'na götürüldü. Bakan Soylu, şehit Mutlu'nun tabutuna bir süre omuz verdi. Şehit Mutlu, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

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