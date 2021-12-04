HaberlerYaşamTunceli şehidine gözyaşları ile veda! Yürek dağlayan sözler: Ben nasıl dayanırım oğlum bu acıya...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:20Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 16:20
Tunceli şehidine gözyaşları ile veda! Yürek dağlayan sözler: Ben nasıl dayanırım oğlum bu acıya...
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede şehidin annesi Emine Mutlu, "Nasıl dayanırım ben bu acıya" diyerek gözyaşı döktü.