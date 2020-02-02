Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

Bir dönem çatışmaların yaşandığı bölgede termal kaynak bulundu. Valiliği, kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Dinar Deresi mevkisinde, 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 02.02.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 13:15
Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında sondaj çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

Vali Tuncay Sonel: "Önceki yıllarda terör örgütlerinin eylem yaptığı yerde, huzur şehir olunca, MTA Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle, 220 metrede, saniyede 80 litre akan termal sıcak su kaynağı bulunmuştur"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

Çalışmalar sonucu bulunan sıcak suyun, yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, sağlık, turizm ve tarım amaçlı yapılması planlanan tesislerin kentte istihdamı da artıracağı kaydedildi.

Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan 'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri ve kahraman güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla "huzur şehri" haline geldiğini vurguladı.

Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

Dinar Deresi mevkisinde İl Özel İdaresine tescili alanda sıcak su kaynağı olduğunu belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda terör örgütlerinin eylem yaptığı bu yerde, huzur şehir olunca, MTA Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle, mühendis ve işçilerimizin çalışmalarıyla 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunmuştur. Termal sıcak su hem Tunceli'mize hem memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bu termal sıcak suyla beraber burada beş yıldızlı oteller kurulacak, seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecektir. Ayrıca termal suyumuz artezyenik cazibeyle geliyor. Bu da inşallah yapacağımız tesislerin maliyetini düşürecektir."

Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu
BİZE ULAŞIN