Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

Dinar Deresi mevkisinde İl Özel İdaresine tescili alanda sıcak su kaynağı olduğunu belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda terör örgütlerinin eylem yaptığı bu yerde, Tunceli huzur şehir olunca, MTA Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle, mühendis ve işçilerimizin çalışmalarıyla 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunmuştur. Termal sıcak su hem Tunceli'mize hem memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bu termal sıcak suyla beraber burada beş yıldızlı oteller kurulacak, seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecektir. Ayrıca termal suyumuz artezyenik cazibeyle geliyor. Bu da inşallah yapacağımız tesislerin maliyetini düşürecektir."