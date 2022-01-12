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Haberler Yaşam Tunceli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Tunceli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 08:31

Tunceli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Tunceli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu illerimiz arasında yer alan Tunceli'de ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "Bugün Tunceli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Tunceli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Tunceli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Tunceli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında yeni ilk kar yağan illerinden biri de Tunceli oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken "Bugün Tunceli'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Tunceli'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Tunceli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Tunceli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

OVACIK'TA EĞİTİME VERİLEN ARA BİR GÜN DAHA UZATILDI

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Ovakcık'ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

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Tunceli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Tunceli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Kaymakamlık, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir daha izinli sayılacağı açıklamasını yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için ise ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tunceli’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Tunceli’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Öte yandan, Tunceli Valiliği kar yağışı ve tipi nedeniyle Pülümür-Erzincan Karayolu'nu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

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