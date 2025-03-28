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TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak, hangi gün? TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemeleri hesaplara bekleniyor!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
14:11
TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak, hangi gün? TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemeleri hesaplara bekleniyor!
Tüpraş (TUPRS), 2025 yılı için yatırımcılarına toplam 12,92 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, temettü ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk ödeme mart ayında yatırımcıların hesaplarına geçecek. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak ve hisse başına ne kadar ödeme gerçekleşecek? İşte ayrıntılar…