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TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ: TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
16:15
TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ: TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?
Tüpraş (TUPRS), 2025 yılı için yatırımcılarına toplam 12,92 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, temettü ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk ödeme mart ayında yatırımcıların hesaplarına geçecek. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak ve hisse başına ne kadar ödeme gerçekleşecek? İşte ayrıntılar…