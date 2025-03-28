TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMELERİ GÜNDEMDE: TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatırılacak?

TÜPRAŞ (TUPRS) 2024 TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NE KADAR YAPILACAK?

Tüpraş, 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu, önceki yıla kıyasla %76'lık bir düşüşü gösteriyor. Şirketin net satışları ise 2024'te 810,38 milyar TL'ye ulaştı, geçen yıl ise %18 azaldı.

Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Temettü ödemesi iki taksitte yapılacak. İlk taksit 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek, ikinci taksit ise 30 Eylül'de 6,30 TL olacak.

Tüpraş'ın mevcut hissesi üzerinden toplam temettü verimi %9,69 olarak hesaplandı.