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TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2025 Tüpraş temettü ödeme tavimi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
00:02
TÜPRAŞ (TUPRS) temettü ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2025 Tüpraş temettü ödeme tavimi
Tüpraş (TUPRS), 2025 yılı için yatırımcılarına toplam 12,92 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, temettü ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk ödeme mart ayında yatırımcıların hesaplarına geçecek. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak ve hisse başına ne kadar ödeme gerçekleşecek? İşte ayrıntılar…