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  • Turizm kenti Bodrum sular altında kaldı! İşte o görüntüler

kenti sular altında kaldı! İşte o görüntüler

kenti sular altında kaldı, uçaklar piste inemedi, feribot seferleri iptal oldu, sokaklar göle döndü. Sokaklarda mahsur kalan insanlar, hayvanlar ve araçlar görüntülendi...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:08
Turizm kenti Bodrum sular altında kaldı! İşte o görüntüler

Muğla'nın ilçesini önce fırtına, sonra sağanak yağmur vurdu. Cadde ve sokakları su bastı, feribot seferleri iptal oldu, uçaklar piste inemedi. Gece başlayan fırtına yerini sağanak yağmura bırakınca, Bodrum sokakları göle döndü.

Turizm kenti Bodrum sular altında kaldı! İşte o görüntüler

Birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. Turgutreis, karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum - Kos, Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi.

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Turizm kenti Bodrum sular altında kaldı! İşte o görüntüler

Milas - havalimanına iniş yapmak isteyen yolcu uçakları piste iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen sulara gömüldü.

Turizm kenti Bodrum sular altında kaldı! İşte o görüntüler

Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları temizlemek için 1 metrelik suya girdi.

Turizm kenti Bodrum sular altında kaldı! İşte o görüntüler

Karayolları ekipleri, emniyet güçleri, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekipleri tıkanan yolları açmak için seferber oldu. Sağanak yağmur nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının da yaşandığı 'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Turizm kenti Bodrum sular altında kaldı! İşte o görüntüler

Bazı vatandaşlar yolda kaldıklarını belirterek, "Bir anda yağmur bastırdı biz de dükkanlara sığındık. Yollar tamamen sularla doldu" ifadelerini kullandılar.

Turizm kenti Bodrum sular altında kaldı! İşte o görüntüler
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