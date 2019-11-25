Turizm kenti Bodrum sular altında kaldı! İşte o görüntüler

Karayolları ekipleri, emniyet güçleri, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekipleri tıkanan yolları açmak için seferber oldu. Sağanak yağmur nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının da yaşandığı Bodrum'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor.