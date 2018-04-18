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temalı dünya rekoru kırdı

Giriş Tarihi: 18.04.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 15:28
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temalı dünya rekoru kırdı
Türk Bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru kırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 168 bin lale ile oluşturulan temalı yla dünya rekoru kırıldı.

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temalı dünya rekoru kırdı
Türk Bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru kırdı

Cumhuriyet Meydanı'ında rekor denemesi için gerçekleştirilen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin farklı bir çok konuda dünya rekoru kırdığını söyledi.

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temalı dünya rekoru kırdı
Türk Bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru kırdı

Çelik, "Bayrak, her millet için varlığının ve bağımsızlığının sembolü olması nedeniyle saygın ve değerlidir.

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temalı dünya rekoru kırdı
Türk Bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru kırdı

Ancak bayrak, Türk milleti için çok daha fazla anlamlar ifade eder. Bayrak, bizim için bir şandır, şereftir.

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temalı dünya rekoru kırdı
Türk Bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru kırdı

Bayrak, bizim için namustur. Bayrak, bizim için şehitlerimizin kanıdır. Bayrak aynı zamanda bizim Rabiamızdır." diye konuştu.

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temalı dünya rekoru kırdı
Türk Bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru kırdı

Rekor denemesi ile ilgili de bilgi veren Çelik, bayrak ı için 168 bin 100 lale kullanıldığını söyledi.

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temalı dünya rekoru kırdı
Türk Bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru kırdı

400'den fazla kişinin yaklaşık 12 saat için çalıştığını belirten Çelik, bayrak temalı peyzajın 403 metrekare olduğunu kaydetti.

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