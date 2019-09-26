Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!
Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!
Türk deprem mühendisi geçtiğimiz günlerde Sİlivri- Tuzla hattında bulunan fay hattı hakkında kritik uyarılarda bulunmuştu. Deprem uzmanı İstanbul depremi konusundaki nokta uyarısının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanı İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin Salı günü yaşanan 4.6 şiddetindeki deprem ile aynı fay hattı üzerinde belirtti. İşte deprem uzmanın İstanbul depremi hakkına son açıklamaları...
Giriş Tarihi: 26.09.2019
16:43
Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
16:47