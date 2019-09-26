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  • Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

Türk mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! 'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

Türk mühendisi geçtiğimiz günlerde Sİlivri- Tuzla hattında bulunan fay hattı hakkında kritik uyarılarda bulunmuştu. Deprem uzmanı depremi konusundaki nokta uyarısının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanı İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin Salı günü yaşanan 4.6 şiddetindeki deprem ile aynı fay hattı üzerinde belirtti. İşte deprem uzmanın İstanbul depremi hakkına son açıklamaları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 16:47
Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

Marmara Denizi'ndeki hareketliliğe geçen hafta dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Özmen, bugün Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin, Salı günkü 4.6 büyüklüğündeki depremle aynı fay hattı üzerinde meydana geldiğini kaydetti.

Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

Doç. Dr. Özmen, "Bu depremler 7 büyüklüğünün biraz üzerinde üretme potansiyeli olan Kumburgaz segmenti üzerinde meydana geliyor. Bu depremlerden artık dersimizi alıp bunları son uyarıcı depremler diye düşünerek, deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmalıyız" dedi.

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Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

ve afet yönetimi konusunda çalışmalar yapan Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen, 5.8 büyüklüğündeki bugünkü depremin Salı günü meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle aynı fay hattı üzerinde, yani Kuzey Marmara fayının Kumburgaz segmenti üzerinde yaşandığına dikkat çekti.

Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

Bugünkü depremin ardından, Salı günü meydana gelen depremi 'öncü ' diye isimlendirmek gerektiğini belirten Özmen, "Bu depremler 7 büyüklüğünün biraz üzerinde deprem üretme potansiyeli olan Kumburgaz segmenti üzerinde meydana geliyor.

Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

Bu depremlerden artık dersimizi alıp, bunları son uyarıcı depremler diye düşünerek risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmalıyız. Deprem risklerinin azaltılması çalışmalarının da bir deprem master planı çerçevesinde başta merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından, halkın desteği ve katkısını alarak öncelik sırası dahilinde başlatılması gerekmektedir. Unutulmaması gereken afetin unutulduğu anda meydana geldiği gerçeğidir" dedi.

Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

TÜRK MÜHENDİS TAM 1 HAFTA ÖNCE UYARMIŞTI

Doç. Dr. Bülent Özmen geçtiğimiz hafta yaptığı kritik açıklamalarda 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 'Türkiye Tehlike Haritası' ile Türkiye için radikal değişikliklerin meydana geldiğini dile getirmişti.

Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

Özmen yeni harita ile birlikte özellikle için '1'inci derece, 2'inci derece, 3'üncü derece' diye bahsedilen bölgelerin kalktığını ifade etmişti.

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