Türk deprem mühendisi 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul'da yaşanan depremin ardından kritik açıklamalar!

Bu depremlerden artık dersimizi alıp, bunları son uyarıcı depremler diye düşünerek deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmalıyız. Deprem risklerinin azaltılması çalışmalarının da bir deprem master planı çerçevesinde başta merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından, halkın desteği ve katkısını alarak öncelik sırası dahilinde başlatılması gerekmektedir. Unutulmaması gereken afetin unutulduğu anda meydana geldiği gerçeğidir" dedi.