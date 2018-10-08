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polisi hem karada hem havada!

Giriş Tarihi: 08.10.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 17:29
Türk polisi hem karada hem havada!

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), helikopterle yapılan kontrollerde trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Türk polisi hem karada hem havada!

AA ekibi, emniyet birimlerinin helikopterle havadan yürüttükleri denetimleri görüntüledi.

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Türk polisi hem karada hem havada!

Ankara-Samsun karayolunda havadan gercekleştirilen denetimlerde aşırı hız yapan ve kural ihlalinde bulunan sürücüler, yüksek çözünürlüklü kameralarla tespit edildi.

Türk polisi hem karada hem havada!

Telsizle yerdeki trafik polisleriyle irtibata geçen hava kontrol ekipleri, araçların durdurularak cezai işlem uygulanmasını sağladı.

Türk polisi hem karada hem havada!
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Türk polisi hem karada hem havada!
Türk polisi hem karada hem havada!
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