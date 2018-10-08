Türk polisi hem karada hem havada!

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), helikopterle yapılan kontrollerde trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. AA ekibi, emniyet birimlerinin helikopterle havadan yürüttükleri denetimleri görüntüledi. Ankara-Samsun karayolunda havadan gercekleştirilen denetimlerde aşırı hız yapan ve kural ihlalinde bulunan sürücüler, yüksek çözünürlüklü kameralarla tespit edildi. Telsizle yerdeki trafik polisleriyle irtibata geçen hava kontrol ekipleri, araçların durdurularak cezai işlem uygulanmasını sağladı.