Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:31

Türk restoranında yediği yemek pahalıya mal oldu: Milyon euro’luk yolsuzluk altın kaplı biftekle ortaya çıktı!

Almanya'nın Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde görev yapan Daniel B.'nin dünyaca ünlü bir Türk restoranında yediği yemeğin faturası ağır oldu. 5 bin 381 euro maaş alan Daniel B.'nin 1300 euro değerindeki altın bifteği nasıl ödediğini araştıran dedektifler, büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı. İşte haberin detayları...

Ümit Erkan DEMİRCAN
Türk restoranında yediği yemek pahalıya mal oldu: Milyon euro’luk yolsuzluk altın kaplı biftekle ortaya çıktı!

Daniel B., Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde üst düzey meclis üyeliği yapıyordu. Hükümetten 5 bin 381,15 avroluk temel maaş ve ödenek alan Daniel B. geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte uzun bir Dubai tatiline çıktı.

Türk restoranında yediği yemek pahalıya mal oldu: Milyon euro’luk yolsuzluk altın kaplı biftekle ortaya çıktı!

ALTIN KAPLAMA BİFTEK
Tatili sırasında Jumeirah Beach Road'da bulunan tuz atma hareketiyle nam salan dünyaca ünlü bir Türk restoranında akşam yemeği için rezervasyon yaptıran Daniel B., eşiyle birlikte 1300 euro değerinde altın kaplama biftek sipariş etti. Bifteğin yanında 230 euroluk içki içen Daniel B., restoran sahibi ile fotoğraf çekilip bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk restoranında yediği yemek pahalıya mal oldu: Milyon euro’luk yolsuzluk altın kaplı biftekle ortaya çıktı!

VERGİ MÜFETTİŞLERİ İNCELEMEYE ALDI
Daniel B.'nin Dubai'de ve Mikanos Adası'ndaki lüks yaşamı vergi müfettişlerinin radarına girdi. Paranın nereden geldiğini araştıran müfettişler, 1.3 milyon euro değerindeki büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Savcılık, Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan borsadaki gelecekteki trendleri hesaplamak için bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek yüzde 30 gelir vaadiyle paralar topladığını belirledi. Daniel B.'nin yatırımcılarına kendisini Hristiyan Sosyal Birliği genel başkanı ve 16 Mart 2018'den beri Bavyera başbakanı olan Markus Söder'in danışmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Türk restoranında yediği yemek pahalıya mal oldu: Milyon euro’luk yolsuzluk altın kaplı biftekle ortaya çıktı!

YÜZLERCE MAĞDUR VAR
Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketine para aktaran yüzlerce mağdur savcılığa başvuru yaparken, soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el kondu ve şüpheli hakkında hükümet konseyi de disiplin soruşturması başlattı. Daniel B.'nin yürütülen soruşturmaya rağmen para toplamaya devam ettiği ileri sürüldü.

SON DAKİKA