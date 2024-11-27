Türk restoranında yediği yemek pahalıya mal oldu: Milyon euro’luk yolsuzluk altın kaplı biftekle ortaya çıktı!

VERGİ MÜFETTİŞLERİ İNCELEMEYE ALDI

Daniel B.'nin Dubai'de ve Mikanos Adası'ndaki lüks yaşamı vergi müfettişlerinin radarına girdi. Paranın nereden geldiğini araştıran müfettişler, 1.3 milyon euro değerindeki büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Savcılık, Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan borsadaki gelecekteki trendleri hesaplamak için bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek yüzde 30 gelir vaadiyle paralar topladığını belirledi. Daniel B.'nin yatırımcılarına kendisini Hristiyan Sosyal Birliği genel başkanı ve 16 Mart 2018'den beri Bavyera başbakanı olan Markus Söder'in danışmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.