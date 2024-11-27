Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
09:31
Türk restoranında yediği yemek pahalıya mal oldu: Milyon euro’luk yolsuzluk altın kaplı biftekle ortaya çıktı!
Almanya'nın Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde görev yapan Daniel B.'nin dünyaca ünlü bir Türk restoranında yediği yemeğin faturası ağır oldu. 5 bin 381 euro maaş alan Daniel B.'nin 1300 euro değerindeki altın bifteği nasıl ödediğini araştıran dedektifler, büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı. İşte haberin detayları...