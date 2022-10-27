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Haberler Yaşam Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk takımlarının maçları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:22

Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk takımlarının maçları ne zaman, saat kaçta?

Türk takımları Avrupa sahnesine bu akşam çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne hiçbir takımı gönderemezken, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne dört takım gönderiyoruz. Avrupa maçları EXXEN ve TV8,5 üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Bazı maçlar şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Sivasspor, ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yerini yükseltmek için çabalayacak. Bu sebeple, Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde Türk takımlarının maçları ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde dört temsilcimiz mücadele edecek. Başakşehir ve Sivasspor Konferans Ligi gruplarında liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe de Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı garantiledi. Trabzonspor da 4 – 0'lık Monaco galibiyetinden sonra gruplardan çıkmak için iyi bir hava yakaladı. Peki, Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda? Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde Türk takımlarının maçları ne zaman, saat kaçta?

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu akşam Sivasspor ve Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecekken, Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

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Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde Türk takımlarının maçları ne zaman, saat kaçta?

19.45 maçları arasında Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçı bulunuyor.

Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde Türk takımlarının maçları ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe kendi evinde Rennes'i konuk edecek.

İstanbul Başakşehir FK ise İtalya deplasmanına gidip Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmayı garantileyen Başakşehir ve Fenerbahçe, grup liderliği için mücadele edecekler.

Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde Türk takımlarının maçları ne zaman, saat kaçta?

22.00 maçları arasında Trabzonspor, Sırbistan deplasmanına gidiyor. 22.00'da Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

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