Haberler Yaşam Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk takımlarının maçları ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:22

Türk takımları Avrupa sahnesine bu akşam çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne hiçbir takımı gönderemezken, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne dört takım gönderiyoruz. Avrupa maçları EXXEN ve TV8,5 üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Bazı maçlar şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Sivasspor, ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yerini yükseltmek için çabalayacak. Bu sebeple, Türk takımlarının Avrupa maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Türk takımlarının Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…