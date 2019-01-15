Türk ustalar neler yaptı neler! Son yıllarda Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Giriş Tarihi: 15.01.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 14:44 Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu adeta bambaşka hale getirdi!
Ersöz, hurda kamyonu 1.5 yıllık çalışma İLE 85 bin lira harcayarak yeniledi.
Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.
Bursa'da Scania Vabis 78 model kamyon, kaporta ustası Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden hayat buldu.
İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.
20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, "Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı.
Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu. Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik.