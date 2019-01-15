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Türk ustalar neler yaptı neler!

Türk ustalar neler yaptı neler!

Son yıllarda Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri!

Giriş Tarihi: 15.01.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





