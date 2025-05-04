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Haberler Yaşam Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 23:08 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 23:10

Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV ekranlarına döndü. Sevilen yarışmada yarışmacıya Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusu yöneltildi. 4 Mayıs 2025 tarihli bölümde sorulan sorunun ardından yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı:

Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusu ve cevabı yarışma izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. İşte, sorunun yanıtı:

Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜMDE SORULDU

Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusunda şıklar şöyle:

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Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

A) BAŞLIK

B) YIKAMAK

C) KRAL

D) SÜRTMEK

Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

DOĞRU CEVAP: C) KRAL