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Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
23:10
Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV ekranlarına döndü. Sevilen yarışmada yarışmacıya Türkçeye Rumcadan geçen Fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusu yöneltildi. 4 Mayıs 2025 tarihli bölümde sorulan sorunun ardından yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı: