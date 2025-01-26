Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası’nda karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki "Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'ndaki karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…