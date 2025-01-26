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Haberler Yaşam Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 23:26 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 23:33

Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 26 Ocak 2025 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'ndaki karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?" sorusu soruldu. İşte, 200 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası’nda karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki "Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'ndaki karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası’nda karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?

Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'ndaki karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?

A: İNGİLTERE

B: FRANSA

C: ALMANYA

D: ÇİN

İşte, yanıtı;

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Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası’nda karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?

Cevap A şıkkı İngiltere'dir!

Türkiuye A Milli futbol takımı FIFA Dünya Kupası’nda karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşamaz?
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