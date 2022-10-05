TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE 2. TUR RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

İkinci turda F Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grupta Almanya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan ile karşılacak.

Gruptaki ilk rakibi Almanya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçında da kazanmanın planlarını yapıyor.

Millilerin gruptaki ikinci rakibi ise Kanada!