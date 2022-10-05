TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

''Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda grup lideri olarak son 16'ya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci turdaki ikinci maçında bu akşam Kanada ile karşı karşıya gelecek. Akabinde Türkiye ABD voleybol maçı için geri sayıma geçilecek. Bu noktada milli takımı desteklemek isteyen voleybol severler, şimdiden ''Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Filenin Sultanları maç fikstürü…