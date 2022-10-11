Türkiye ABD voleybol maçı canlı yayın, Filenin Sultanlarını desteklemek isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Dünya Voleybol Şampiyonası sonuna gelinirken heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Türkiye çeyrek final rakibi ABD olurken, kazandığı takdirde yarı finale çıkacak. Heyecan bu sebeple üst seviyedeyken, sporseverler Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye ABD maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ve diğer detaylar…