Filenin Sultanları çeyrek final rakibi ABD oldu ve herkes, maç saati geldiğinde ekranlarda olup millileri desteklemek istiyor. Bu sebeple, Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorularına cevaplar aranıyor. Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son iki maçında mağlup olan Filenin Sultanları, madalya için bütün gücünü verecek. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye ABD voleybol canlı yayın hakkında detaylar