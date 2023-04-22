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Haberler Yaşam Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası
Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 12:04

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

Son yıllarda Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleriyle sınırların içinde ve dışında kararlılıkla mücadele edilerek terörü kaynağında yok etme politikası benimsendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim beyannamesinde de "terör" ve terörün siyasallaşmış biçimi olan "terörizmle" mücadeleye önemli yer ayrıldı. Buna göre "Önleyicilik" yaklaşımıyla tüm güvenlik başlıklarında temel strateji, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi kurumsallaştırmak olacak. Önümüzdeki dönemde başka terör örgütleri PKK ve FETÖ olmak üzere terörün finansman kanallarını kesmeye odaklanılacak, Türkiye aleyhinde propaganda yapmasının önüne geçilecek. İşte terörle mücadelede AK Parti'nin 10 maddelik yol haritası...

BETÜL USTA
Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti’den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

AK Parti seçim beyannamesine göre teröre karşı mücadelenin yanına terörizme karşı mücadeleyi eklenerek bu alanda önemli bir zihni dönüşüm gerçekleştirilecek. Teröre ve terörizme karşı mücadele kesintisiz sürdürülecek. Terörün finansmanıyla mücadele derinleştirilecek.

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti’den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

Terörle mücadele diplomasisi kurumsallaştırarak, terör örgütlerine yurtdışında da nefes aldırılmayacak. Avrupa ve ABD kamuoyunun, uluslararası kuruluşların FETÖ, PKK ve sol terör örgütleri tarafından kandırılmasına, kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

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Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti’den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

SİVİL TOPLUMA DESTEK

Terör örgütlerinin sivil toplum, belediyeler gibi özgürlük ve kaynak alanlarını istismar etmelerinin önüne geçilecek. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı, demokrasi ve hukukun güçlendirilmesine devam edilecek Yeni dönemde geçmişte terörden yoğun etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine özel destekler verilecek.

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti’den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

TÜRKİYE ALEYHİNDE PROPAGANDAYLA MÜCADELE

AK Parti'nin önümüzdeki dönemde devreye alacağı "önleyici güvenlik paradigması"yla Türkiye'ye yönelik tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmak hedefleniyor. Bu kapsamda sivil-asker ilişkilerinin demokratik denetimini daha da tahkim edilerek Türkiye bu konuda daha ileri bir noktaya taşınacak.

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti’den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

Son terörist etkisiz hale getirilene ve terör sınırlardan temizlenene kadar askeri alandaki mücadele devam edecek. FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle ve Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle mücadele aralıksız sürecek.

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