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Haberler Yaşam Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı
Giriş Tarihi: 27.12.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 15:16

Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli tamamlandı. İşte detaylar...

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı

Gaziantep'te, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı

Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

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Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı


Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün youn bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı.

Son Dakika: Gaziantep'te Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı! | Video

Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarda dua edeceğim" dedi.

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