Gaziantep'te, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı. Türkiye Asiye Ateş'e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakli tamamlandı ASİYE'YE İLK DOKU NAKLİ 4 SAAT SÜRDÜ Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ilk doku nakli 4 saat sürdü. Yaşanan korkunç olayın ardından ambulnas uçakla Gaziantep'ten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Asiye saat 13:30'da . Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyata alındı. 4 saat sürün operasyon saat 17.30'da sona erdi. BAŞARILI GEÇTİ Prof . Dr. Ömer Özkan Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığını belirten Özkan, 'İlk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir. Hastamızın yoğun bakın ünitesinde izlemine devam edilecekti' dedi. Öte yandan Prof. Dr. Ömer Özkan Asiye Ateş'e 4 saat süren doku naklinin ardından sosyal medyada ameliyathanede nakil sırasında ile çekilmiş fotoğrafı paylaşarak 'En güzel pazar' notunu düştü. Özkan ayrıca köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Asiye'de 3 boyutlu yaralanmalar meydan geldiğini belirterek, 'Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ameliyat planlamıyoruz. Normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma olmuş. Üç boyutlu kayıplar var. Nakledilen dokunun tutması önemli. Asiye'nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir' dedi.