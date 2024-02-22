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Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
09:14
Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı. ABD merkezli Global Firepower, bu yıl da dünyanın en güçlü orduları listesini güncelledi. Ülke orduların hareket kabiliyeti, aktif personel sayısı gibi faktörlerin dikkate alındığı listede Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti. Peki Türkiye, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Global Firepower tarafından hazırlanan dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...