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Haberler Yaşam Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:14

Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı. ABD merkezli Global Firepower, bu yıl da dünyanın en güçlü orduları listesini güncelledi. Ülke orduların hareket kabiliyeti, aktif personel sayısı gibi faktörlerin dikkate alındığı listede Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti. Peki Türkiye, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Global Firepower tarafından hazırlanan dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

Dünyanın en güçlü orduları listesine Türkiye'nin yükselişi damga vurdu. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli Global Firepower adlı sitesi, bu yıl da dünyanın en güçlü orduları sıralamasını güncelledi. Türk ordusu, listede 3 basamak birden yükseldi. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2024 LİSTESİ VE DETAYLAR

100- KIRGIZİSTAN

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Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

99-LETONYA

Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

97-ZAMBİYA

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