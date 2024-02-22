Türkiye atağa kalktı! 3 basamak birden yükseldi: İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

Dünyanın en güçlü orduları listesine Türkiye'nin yükselişi damga vurdu. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli Global Firepower adlı sitesi, bu yıl da dünyanın en güçlü orduları sıralamasını güncelledi. Türk ordusu, listede 3 basamak birden yükseldi. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...