Türkiye Avusturya’yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye’nin muhtemel rakipleri!

EURO 2024 grup aşaması 26 Haziran tarihinde oynanan Portekiz-Gürcistan ve Türkiye-Çekya maçının ardından sona erdi. Türkiye Avusturya karşılaşması ise 2 Temmuz bugün gerçekleşecek. Yaşanacak olan karşılaşma öncesinde Türkiye'nin yenmesi durumunda rakibi kim olacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek, rakibi kim olacak?