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Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
09:23
Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri!
EURO 2024 grup aşaması sona erdi. Son 16 turunda Ay Yıldızlı temsilcimiz Avusturya ile eşleşti. Karşılaşmaları yakından takip edenler Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek sorusuna yanıt aramaya başladı. A Milli Takım'ın Avusturya'yı yenmesi durumunda eşleşeceği rakibi belli oldu. Peki, Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri!