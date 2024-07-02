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Haberler Yaşam Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:23

Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

EURO 2024 grup aşaması sona erdi. Son 16 turunda Ay Yıldızlı temsilcimiz Avusturya ile eşleşti. Karşılaşmaları yakından takip edenler Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek sorusuna yanıt aramaya başladı. A Milli Takım'ın Avusturya'yı yenmesi durumunda eşleşeceği rakibi belli oldu. Peki, Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

Türkiye Avusturya’yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye’nin muhtemel rakipleri!

EURO 2024 grup aşaması 26 Haziran tarihinde oynanan Portekiz-Gürcistan ve Türkiye-Çekya maçının ardından sona erdi. Türkiye Avusturya karşılaşması ise 2 Temmuz bugün gerçekleşecek. Yaşanacak olan karşılaşma öncesinde Türkiye'nin yenmesi durumunda rakibi kim olacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Avusturya'yı yenerse kimle eşleşecek, rakibi kim olacak?

Türkiye Avusturya’yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye’nin muhtemel rakipleri!

TÜRKİYE SON 16 TURUNDA AVUSTURYA İLE EŞLEŞTİ

EURO 2024 grup aşaması sona erdi. Türkiye son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. A Milli Takım'ın Avusturya'yı yenmesi durumunda eşleşeceği rakibi belli oldu.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin Avusturya'yı yenmesi durumunda kiminle eşleşeceği merak ediliyor.

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Türkiye Avusturya’yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye’nin muhtemel rakipleri!

A Milli Takım grubunda yer alan Gürcistan ve Çekya'yı yenerek son 16 turuna ikinci olarak yükseldi.

Avusturya ile eşleşen Ay-Yıldızlılar 2 Temmuz'da Leipzig'de büyük maça çıkacak.

Türkiye Avusturya’yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye’nin muhtemel rakipleri!

TÜRKİYE AVUSTURYA'YI YENERSE ÇEYREK FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

A Milli Takım, Avusturya'yı yenerse çeyrek finale yükselerek Romanya-Hollanda maçının kazanını ile karşılaşacak.

Karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Avusturya’yı yenerse kimle eşleşecek? İşte, Türkiye’nin muhtemel rakipleri!
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