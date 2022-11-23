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Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:27
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
11:27
Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!
Zonguldak'ta 8. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde tutuksuz yargılanan sevgilisi Bartu C.A. hakim karşısına çıktı. Bartu C.A. "Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Olay günü tartıştık. Ailemle tanıştırabilmek için üniversiteyi okuyup sağlam zemine otursun istedim" ifadelerini kullandı. Sanık, Ayşe Özgecan'ın ellerinden kaydığını ve kurtaramadığını söyleyince baba Kenan Usta, "60 kiloluk bir kızı mı tutamadın?" diye tepki gösterdi…