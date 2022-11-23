Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!

Ayşe Özgecan Usta ile iki yıllık birlikteliklerinin olduğunu anlatan sanık Bartu C.A., olay anını anlattı. Kız arkadaşı Özgecan'ın evlenmek istediğini hatırlatan sanık, kendisinin ise evliliğin uzun vadede olabileceğini söyledi. Yaşanan tartışma üzerine evden gitmek istediğini ancak sokağa çıkma yasağı olduğu gerekçesiyle gitmemesini söylediğini anlatan sanık şöyle dedi:

"Suçlamayı kabul etmiyorum. Özgecan 2 yıllık kız arkadaşımdı. Sürekli birbirimize gelir giderdik. Olay gününden iki gün önce geldi. Annesiyle tartışmıştı. Annesine çok değer veriyordu. O tartışmadan ötürü çok etkilenmişti. Bende yanına gelmesini söyledim. Beraber tatile gideriz dedim. 2 Şubat günü yanıma geldi. Olay günü sabahtan ben evden çıktım. Akşam mangal yakarız dedim. Tekrardan saat 20.40 sıralarında eve geldim. Balkonda sofra kurduk.