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Haberler Yaşam Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:27

Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!

Zonguldak'ta 8. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde tutuksuz yargılanan sevgilisi Bartu C.A. hakim karşısına çıktı. Bartu C.A. "Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Olay günü tartıştık. Ailemle tanıştırabilmek için üniversiteyi okuyup sağlam zemine otursun istedim" ifadelerini kullandı. Sanık, Ayşe Özgecan'ın ellerinden kaydığını ve kurtaramadığını söyleyince baba Kenan Usta, "60 kiloluk bir kızı mı tutamadın?" diye tepki gösterdi…

Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!

Sır olay, geçen yıl 5 Şubat günü İncivez Mahallesi Yavuzkent Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın yanına geldi. İddiaya göre Özgecan Usta ile erkek arkadaşı arasında evlenme konusunda tartışması çıktı. Tartışmanın devam etmesi üzerine genç kız, 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Bartu C.A. hakkında ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR...

Savcılık intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle sanık Bartu C.A:'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini belirterek hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. İddianamede, sanığın olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Usta'nın evlilik tartışmasının ardından intihar girişiminde bulunabileceğini öngörülebileceği, ancak tartışmayı sürdürdüğüne yer verildi.

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Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!

İddianamede 'Kendimi atacağım' diyerek Usta'nın terasa çıktığı ancak sanığın hemen ardından terasa gitmediğine dikkat çekildi. Savcılık, sanık Bartu C.A. hakkında yaşanan olayın gerçekleşmeden önce yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. Ev hapsine çarptırılan sanık Bartu C.A.'nın bir süre sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildi.


Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!

"ÜNİVERSİTE OKUSUN, DAHA SAĞLAM TEMELLERE BASSIN İSTEDİM"
Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Bartu C.A. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Olayda hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın anne, baba ve kardeşi ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme; Ayşe Özgecan Usta'nın 8. kattan ve 26 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği, boyunun 1.65 olduğu yaklaşık olarak 60 kilogram ağırlığında olduğu, otopsi raporunda tırnaklarında sanık Bartu C.A.'nın DNA örnekleri bulunduğu, olaydan önce kırıldığı iddia edilen cep telefonun şifrelerinin kırılamadığı dolayısıyla da inceleme yapılamadığına yer verdi.

Türkiye Ayşe Özgecan Usta’nın sır ölümünü konuşmuştu! Acılı baba sevgiliye bu soruyu sordu!

Ayşe Özgecan Usta ile iki yıllık birlikteliklerinin olduğunu anlatan sanık Bartu C.A., olay anını anlattı. Kız arkadaşı Özgecan'ın evlenmek istediğini hatırlatan sanık, kendisinin ise evliliğin uzun vadede olabileceğini söyledi. Yaşanan tartışma üzerine evden gitmek istediğini ancak sokağa çıkma yasağı olduğu gerekçesiyle gitmemesini söylediğini anlatan sanık şöyle dedi:
"Suçlamayı kabul etmiyorum. Özgecan 2 yıllık kız arkadaşımdı. Sürekli birbirimize gelir giderdik. Olay gününden iki gün önce geldi. Annesiyle tartışmıştı. Annesine çok değer veriyordu. O tartışmadan ötürü çok etkilenmişti. Bende yanına gelmesini söyledim. Beraber tatile gideriz dedim. 2 Şubat günü yanıma geldi. Olay günü sabahtan ben evden çıktım. Akşam mangal yakarız dedim. Tekrardan saat 20.40 sıralarında eve geldim. Balkonda sofra kurduk.

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