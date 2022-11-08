Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!

Sosyal medya hesabından paylaştığı şiirlerle okuyanların yüreğini dağlayan baba, bu şiirlerin yanı sıra kızının fotoğraflarını da şiirin altında paylaştı. Şiiri okuyan binlerce kişi gözyaşlarına boğularak babaya teselli mesajı yazdı. DEDİM Etme nolur bana kahır Ne istediysen eh dedim Gözüm kör kulağım sağır Pembe yalana seh dedim. Akşam üstü gün batımı Hüzün kaplar suratımı Dört nala sürdüm atımı Vurdum kırbacı deh dedim. Ben seni hiç incitmedim Ardımı dönüp gitmedim Uçurumlardan itmedim Kız şakacıktan veh dedim. Karışmadım hiç süsüne Saygı duydum tüm lüksüne Beslediğin kör püsüne Nazar etmedim teh dedim. Korkup şeytanın şerinden Derdim yaşarım derinden Ağır taş kalkmaz yerinden Taşınmazına şerh dedim. Şımartarak hep sevdikçe Yeter dedin ben verdikçe Mutlu oldum sen yedikçe Yarasın kuzum yeh dedim. Kızımla bir anım 07.11.2022. CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun geçen yıl 28 Temmuz'da kaybolduktan bir hafta sonra parçalara ayrılmış cesedi Varsak'ta ormanda bulunmuştu. Talihsiz kızın kafası ise tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Olayla ilgili emlakçı Mustafa Murat Ayhan (49) nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, cinsel saldırı suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'yi sarsan korkunç cinayeti işleyen Ayhan, kaldığı Diyarbakır 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik hücresinde 29 Eylül tarihinde bileklerini kesti. Ayhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.