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Haberler Yaşam Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 08.11.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 10:23

Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!

Antalya'da geçen yıl 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 ün sonra sonra parçalara ayrılmış cesedi Varsak'ta ormanda bulunan 21 yaşındaki Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu ilk günkü gibi taze olan acısını şiir dizelerinde anlattı. O diziler herkesi ağlattı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!

Sosyal medya hesabından paylaştığı şiirlerle okuyanların yüreğini dağlayan baba, bu şiirlerin yanı sıra kızının fotoğraflarını da şiirin altında paylaştı.

Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!

Şiiri okuyan binlerce kişi gözyaşlarına boğularak babaya teselli mesajı yazdı.

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Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!

DEDİM

Etme nolur bana kahır

Ne istediysen eh dedim

Gözüm kör kulağım sağır

Pembe yalana seh dedim.

Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!

Akşam üstü gün batımı

Hüzün kaplar suratımı

Dört nala sürdüm atımı

Vurdum kırbacı deh dedim.

Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!

Ben seni hiç incitmedim

Ardımı dönüp gitmedim

Uçurumlardan itmedim

Kız şakacıktan veh dedim.

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