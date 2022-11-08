Haberler Yaşam Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!

Giriş Tarihi: 08.11.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 10:23

Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nu konuşmuştu: Babasının yazdığı şiir herkesi ağlattı!

Antalya'da geçen yıl 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 ün sonra sonra parçalara ayrılmış cesedi Varsak'ta ormanda bulunan 21 yaşındaki Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu ilk günkü gibi taze olan acısını şiir dizelerinde anlattı. O diziler herkesi ağlattı.