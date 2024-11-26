Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye ilk 10'da yer aldı. Peki sizce Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...