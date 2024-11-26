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Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
14:41
Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024'ün en iyileri
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesine Türkiye damga vurdu. Türk ordusu birçok ülkeyi geride bırakarak ilk 10 arasında yer almayı başardı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...