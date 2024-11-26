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Haberler Yaşam Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:41

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024'ün en iyileri

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesine Türkiye damga vurdu. Türk ordusu birçok ülkeyi geride bırakarak ilk 10 arasında yer almayı başardı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye ilk 10'da yer aldı. Peki sizce Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024’ün en iyileri

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI BELLİ OLDU! İŞTE 2024 LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

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Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024’ün en iyileri

99-LETONYA

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024’ün en iyileri

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması açıklandı: İşte 2024’ün en iyileri

97-ZAMBİYA

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