Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Cesedi bulunamayan Zeynep Söğüt davasında çarpıcı gelişme!

İÇİNDE CESET OLAN BAVULU DEREYE ATMIŞLAR

Sanık Sanatma daha sonra Zeynep'in cesedini bavula yerleştirip taksinin bagajına koyduklarını, Nazlı Tuğlucan'ın öncülüğünde 2 otomobil halinde gittikleri Pozantı'nın Bürücük Yaylası'nın yüksek yerinde dere yatağına attıklarını ileri sürdü. Ersin Yalçınkaya ise polisteki ifadesinde, Zeynep Söğüt'ü Savaş Sanatma'nın öldürdüğünü iddia etti. Nazlı Tuğlucan da içinde ceset olduğunu bilmediği bavulu Pozantı'da dereye attıklarını kabul edip, suçsuz olduğunu iddia etti. 3 şüpheli de 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

CESET BULUNAMADI

Polis, Zeynep Söğüt'ün cesedini bulmak için şüphelilerin gösterdikleri bölgede kadavra köpeği ile arama yaptı. Belirtilen bölgede bavul bulundu, içinden taşlar çıktı. Genişletilen aramada kemikler bulundu. Yapılan analizde kemik parçalarının insana değil, bir hayvana ait olduğu tespit edildi.

DAVA AÇILDI

Cesedi bulunamayan Zeynep Söğüt'ü öldürdükleri iddiası ile Söğüt'ün nikahsız yaşadığı Savaş Sanatma ile Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan hakkında Adana 6'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.