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Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Cesedi bulunamayan Zeynep Söğüt davasında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
10:23
Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: Cesedi bulunamayan Zeynep Söğüt davasında çarpıcı gelişme!
Adana'da 33 yaşındaki Zeynep Söğüt, 11 yıl önce boğularak katledildi. Cesedi bir bavula koyarak dere yatağına atan Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya için müebbet hapis istendi. Ancak tüm arama çalışmalarına rağmen cansız bedeni bir türlü bulunmayan Söğüt'ün davasında çarpıcı bir gelişme gündeme geldi!