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Haberler Yaşam Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: Yavru köpeği ısırıp dövdü!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:31

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: Yavru köpeği ısırıp dövdü!

Türkiye'nin konuştuğu olay Antalya Manavgat'ta yaşandı... Kucağındaki yavru köpeği ısırıp, döven cani kameralara yakalandı. Darp, polise mukavemet ve hayvana eziyetle suçlanan Adem Y. adliyeye sevk edilirken, yavru köpek ise korumaya alındı…

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: Yavru köpeği ısırıp dövdü!

Antalya'da vicdanları sarsan bir olay yaşandı… Manavgat Sorgun Bulvarı'nda dün gece yürüyen Adem Y.'nin, kucağındaki yavru köpeği ısırıp, dövdüğü görüldü.

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: Yavru köpeği ısırıp dövdü!

Durumu fark eden bir kişi Adem Y.'yi cep telefonuyla görüntüledi. Çevredekilerin tepki gösterdiği Adem Y., hızla bölgeden ayrıldı.

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Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: Yavru köpeği ısırıp dövdü!

Daha sonra Manavgat Irmağı kenarına giden Adem Y., burada görevli Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileriyle tartışarak, darbetti.

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Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: Yavru köpeği ısırıp dövdü!

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi de yönlendirildi. Bir süre polise de direnen Adem Y., darp, polise mukavemet ve hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: Yavru köpeği ısırıp dövdü!

Adem Y.'nin kucağındaki yavru köpek ise korumaya alındı.

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